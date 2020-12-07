Росреестр предложил дополнить «дачную амнистию» новыми возможностями для граждан, говорится в сообщении ведомства. Предлагаемые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках.

По словам статс-секретаря — заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, у граждан на руках по-прежнему имеются свидетельства на землю старого образца и другие документы, которые подтверждают владение объектом недвижимости. В силу действующего законодательства право постоянного (бессрочного) пользования не наследуется. Поэтому если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на здание, расположенное на таком участке, признать права наследника на земельный участок в условиях действующего законодательства невозможно. Также «дачная амнистия» распространяется не на все земельные участки, которые были предоставлены гражданам до вступления в силу Земельного кодекса.

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона, отметил Бутовецкий. По его словам, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона, будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования. Владельцу участка для приобретения на него права собственности не нужно будет обращаться в Росреестр для переоформления прав.

Также необходимо обеспечить для граждан возможность оформить дома, построенные еще в советский период, у которых отсутствует необходимый пакет документов для такого оформления, отметил Бутовецкий.

Росреестр предлагает распространить действующий до марта 2021 года упрощенный порядок регистрации прав не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, закрепив такой порядок на постоянной основе.