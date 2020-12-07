Принятые меры по борьбе с пандемией коронавируса по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — сказал Песков.