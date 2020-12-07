«Тинькофф» допускает запуск ипотечного кредитования, это в повестке банка. Об этом сообщил глава кредитной организации Оливер Хьюз в ходе вебинара, организованного инвестиционной компанией «Атон».

«Про ипотеку, это в повестке», — сказал он.

При этом Хьюз добавил, что одним из приоритетных направлений кредитования в следующем году будет корпоративный сектор. «Мы считаем, что это одно из приоритетных направлений развития в следующем году. Во-первых, у нас есть 600 тысяч клиентов в МСБ, поэтому уже есть кого кредитовать и с кем работать», — добавил он.

Также, по словам главы «Тинькофф», банк сейчас разрабатывает программы для кредитования участников маркетплейсов, что также должно способствовать развитию корпоративного направления. «Во-вторых, у нас есть много синергии с компаниями e-comm, потому что у них есть маркетплейсы. В рамках этих меркетплейсов у них есть партнеры. Мы сейчас разрабатываем продукты для них, чтобы кредитовать их партнеров», — сообщил Хьюз.