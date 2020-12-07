СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба кредитной организации. Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:

на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов России — 3 млн рублей.

Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

