Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о сохранении за регионами-донорами и после 1 января 2023 года права на установление пониженных ставок налога на прибыль организаций для любых инвесторов.

Законопроект, внесенный закcобранием Калужской области, направлен на сохранение права регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, для любых категорий инвесторов и после 1 января 2023 года. Документ также устанавливает переходный период для применения пониженных ставок налога на прибыль при исключении региона из перечня субъектов РФ, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В этом случае налогоплательщики будут вправе применять пониженные ставки по региональной части налога на прибыль в течение трех налоговых периодов, следующих за датой исключения субъекта РФ из перечня регионов-доноров.

Против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ. При этом Кабмин считает, что ряд предлагаемых норм не соответствует установленному Бюджетным кодексом принципу равенства бюджетных прав регионов в части формирования налоговых доходов их бюджетов.

Также бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета оказывается финансовая поддержка в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. А Счетная палата также обращает внимание, что действующее законодательство уже содержит механизмы стимулирования инвестиций.