В России расходы государства на преодоление пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году существенно отставали от ведущих стран мира, и планы на 2021—2023 годы также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». По мнению аналитиков, фактический переход к бюджетной консолидации в 2021 году может привести к затянутому восстановлению национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые прогнозируют сегодня экономические власти.

По предварительным данным МВФ, в 2020 году расходы российского бюджета на поддержку системы здравоохранения и преодоление последствий вызванного пандемией кризиса существенно отставали от аналогичных расходов как развитых стран, так и сопоставимых по масштабам экономики развивающихся стран. Согласно октябрьским оценкам МВФ, суммарные бюджетные затраты на здравоохранение и прочие пострадавшие от кризиса сектора в виде непосредственных расходов бюджета или отказа от сбора налоговых доходов в России составили 2,4% ВВП, в то время как Канада, США и Австралия потратили в среднем 12% ВВП. Меньше российских была доля таких расходов в Индии (1,8% ВВП), Турции (0,8%) и Мексике (0,7%).

«Безусловно, необходимо учитывать отраслевую специфику отдельных стран Северной Америки и Западной Европы, где сильно развит сектор услуг, в наибольшей степени пострадавший от ограничительных мер. Предприятиям сферы услуг в этих странах была оказана более значительная поддержка по сравнению с отечественными малыми и средними предприятиями. Кроме того, уровень оплаты труда и прочие расходы в секторе здравоохранения западных стран значительно выше российских, как и доля бюджетных расходов на эти цели», — отмечается в сообщении.

Однако необходимо отметить, указывают аналитики, что на непосредственную поддержку национальной экономики в виде займов, докапитализации и выкупа активов российский бюджет также потратил существенно меньше по сравнению как с развитыми, так и развивающимися странами. Объем помощи такого рода, по данным МВФ, составил в РФ 0,1% ВВП, в то время как в Германии он достиг 6% ВВП (максимум из всех рассматриваемых стран), а в Польше — 1,8%.

«Таким образом, расходы на преодоление кризиса в российской экономике были в значительной степени возложены на бизнес, а поддержка со стороны государства в основном заключалась в различного рода налоговых послаблениях, то есть временном отказе от части фискальных доходов, а также мерах Банка России в части реструктуризации кредитов. В период острой фазы пандемии, когда внимание правительства приковано к решению оперативных задач в области здравоохранения, такая тактика вполне объяснима, однако в долгосрочном периоде для восстановления экономики требуются более существенные стимулы», — резюмируют в НКР.

Тем не менее проект федерального бюджета на 2021—2023 годы не предполагает существенного увеличения расходов на преодоление последствий пандемии, а, напротив, свидетельствует о начале бюджетной консолидации.

В 2021 году предполагается сокращение расходов на 9% с последующим минимальным ростом в 2022 году (+2%). Восстановление номинальных расходов до уровня 2020 года ожидается лишь в 2023 году.

«Такая среднесрочная бюджетная стратегия не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и тем самым быстро преодолеть последствия кризиса 2020 года. С учетом минимальных значений долговой нагрузки РФ планируемые расходы федерального бюджета выглядят чрезвычайно консервативными», — отмечают эксперты.

По оценкам МВФ, отношение общего госдолга к размеру экономики в России является одним из самых низких в мире — 13,9% ВВП в 2019 году. Российский Минфин оценивал уровень госдолга в прошлом году в 12,3% ВВП (13,6 трлн рублей), ожидает роста этого показателя до 19% ВВП (20,3 трлн рублей) в 2020 году и до 20,3% ВВП (23,5 трлн) в 2021 году. «Такая долговая нагрузка по-прежнему считается умеренной и оставляет гораздо больший простор для маневра и наращивания государственных расходов с целью поддержать отечественную экономику на пути восстановления», — заключают в НКР.