ВТБ упростил вход в интернет-банк: клиентам не нужно запоминать логин и пароль, теперь они смогут зайти в веб-версию «ВТБ Онлайн» по QR-коду, говорится в релизе финучреждения.

«Вход в интернет-банк ВТБ теперь возможен по номеру телефона и QR-коду. Для этого нужно отсканировать его через обновленное мобильное приложение «ВТБ Онлайн» (версии 15.0 и выше). На главном экране моментально отражаются последние сохраненные данные, а балансы по картам и счетам обновляются сразу после проведения переводов, платежей и других операций. Переход между страницами занимает одну секунду. Доступ к интернет-банку стал круглосуточным даже во время технических работ», — сказано в сообщении.



В новой веб-версии появилось более 25 новых функций, в числе которых уплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты более чем в 100 стран и обновленный раздел «Бонусы».