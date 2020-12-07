РСХБ запустил с 4 декабря акцию «Новый год с АО «Россельхозбанк», в рамках которой можно открыть вклад со ставкой до 6,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно.

В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу — до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе. Предусмотрена возможность льготного расторжения.

Минимальная сумма вложений — 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и с использованием систем «Интернет-банк» и «Мобильный банк».