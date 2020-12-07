Агентство по страхованию вкладов в ноябре направило на расчеты с 27,5 тыс. кредиторов 123 ликвидируемых банков 3,9 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте госкорпорации.

С начала 2020 года на расчеты более чем с 170,8 тыс. кредиторов 266 ликвидируемых банков агентство направило свыше 64,1 млрд рублей.

По состоянию на 1 декабря 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 356 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,1%: требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,1%, второй очереди — на 36,7%, третьей — на 32,7%.



На 1 декабря 2020 года агентство осуществляет функции конкурсного управляющего либо ликвидатора в 354 кредитных организациях.