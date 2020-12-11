Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых. Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Банк «Уралсиб» снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.

Альфа-Банк снизил ставки по базовым программам кредитования на покупку строящегося и готового жилья. Размер снижения — до 0,5 процентного пункта. Кредит на покупку готового жилья предоставляется под 8,49% годовых независимо от суммы сделки при покупке квартиры и под 9,49% годовых при приобретении жилого дома с земельным участком.

МТС Банк присоединяется к программе «Ипотека с господдержкой» и начинает прием заявок от физических лиц на кредиты по льготной ставке 6,1% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для других регионов РФ. Срок кредитования — от года до 25 лет.