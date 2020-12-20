Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Клиенты Банка ДОМ.РФ могут получить потребительский кредит в мобильном приложении. Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей, срок — от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Кредит доступен без залога, на любые цели, в том числе для рефинансирования и объединения в один платеж неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт, оформленных в других банках.

РГС Банк расширил кредитную линейку для автомобилистов. Теперь клиенты могут оформить автокредит с остаточным платежом по ставке от 15,4% до 16,4% годовых. Специальные условия предусмотрены для наиболее популярных марок KIA и Hyundai, приобрести которые можно по ставке 14,5% годовых. Снизить процентную ставку на 3,4—3,5 процентного пункта возможно при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по кредиту. Теперь получить заем на любые цели можно по ставке от 6,3% годовых. Максимально возможная для кредитования сумма при подтверждении дохода составляет 5 млн рублей, при этом клиенту для оформления займа потребуются паспорт и справка 2-НДФЛ по форме банка или выписка из ПФР (через портал госуслуг).

Солид Банк обновил программу рефинансирования кредитов и кредитных карт других банков. Возможно комбинированное рефинансирование кредита и кредитной карты. При этом оформлены они могут быть в разных кредитных организациях. При рефинансировании до 800 тыс. рублей не требуется ни залога, ни поручителей.