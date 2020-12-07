Объем страховых взносов российских банков в систему страхования вкладов увеличился в III квартале по сравнению со II кварталом 2020 года, при этом число банков, заплативших взносы по повышенной дополнительной ставке, и объем их платежей также выросли, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов.

«По расчетам за III квартал в фонд зачислено 37,82 млрд рублей страховых взносов (за предыдущий квартал — 35,95 млрд рублей)», — указано в сообщении АСВ .

«В том числе по повышенной дополнительной ставке зачислены взносы 12 банков на сумму 1,11 млрд рублей (за предыдущий квартал — взносы девяти банков на 0,5 млрд рублей)», — уточняется в релизе.

Плательщиками страховых взносов за III квартал со сроком уплаты 30 ноября 2020 года являлись 359 банков. Фактически обязанность по уплате взносов исполнили 345 банков (354 банка в предыдущем квартале, как сообщало агентство). Не поступили взносы от 14 банков, из которых девять прекратили деятельность в связи с отзывом (аннулированием) лицензии после начала расчетного периода и пять подтвердили своей отчетностью отсутствие застрахованных вкладов.

В расчетном периоде действовали ставки страховых взносов, установленные решением совета директоров АСВ от 27 мая 2020 года: базовая ставка — в размере 0,1% расчетной базы, дополнительная — 25% базовой ставки, повышенная дополнительная — 300% базовой ставки.



Напомним, ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов служит базовая доходность вкладов. Базовая ставка отчислений в ФСВ действует для тех банков, которые укладываются в этот уровень; дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.