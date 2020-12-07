Фондовые торги в РФ завершились в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 195,08 пункта. Индекс РТС повысился на 0,85% — до отметки 1 368,86 пункта.

Акции «Полюса» прибавили в цене 2,86%, СберБанка — 2,15%, «Газпрома» — 1,44%, МТС — 0,69%, «Магнита» — 0,45%, Московской биржи — 0,37%. Бумаги Mail.ru подешевели на 1,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%, «Яндекса» — на 1,13%, «Норильского никеля» — на 0,15%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает, что долларовый индикатор (индекс РТС) чувствовал себя увереннее благодаря укреплению российской валюты. «Оба индекса в целом не теряют импульса к росту, но находятся на грани перехода к коррекции», — полагает эксперт.

Она уточняет, что внешний фон сегодня умеренно негативный: неоднозначный настрой на торгах в США, умеренно негативный — в Европе, негативный — на рынке нефти.

«На западных фондовых площадках в начале недели преобладала тенденция к фиксации прибыли, но скорее лишь ввиду отсутствия новых позитивных драйверов, нежели из-за серьезного ухудшения настроений. Российский рынок может перейти к более масштабной коррекции в случае ускорения нисходящей динамики нефтяных цен и более значительных продаж за рубежом. При этом золото к вечеру понедельника неожиданно перешло к уверенному росту и поднялось выше среднесрочного сопротивления в 1 850 долларов за унцию — благоприятный сигнал для золотодобытчиков, особенно если металлу удастся удержать указанную отметку по итогам сессии», — добавляет Кожухова.

