Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,47 рубля, что на 58 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов, курс евро — 89,14 рубля (минус 66 копеек).

С начала торгов проведено 62,2 тыс. сделок с долларом на 3,36 млрд долларов и 9,2 тыс. сделок с евро на 431 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,45—74,52 рубля за доллар и 89,12—90,16 рубля за евро.



«Рубль продолжает наращивать преимущество против доллара и евро, что может являться следствием спроса со стороны нерезидентов», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Потенциал роста рубля выглядит полностью исчерпанным, — указывает между тем эксперт. — В базовом сценарии мы ожидаем со вторника роста доллара в диапазон 74—75. Если падение валюты продолжится, последующий разворот может быть еще более резким. Евро, вероятнее всего, поднимется на следующей сессии обратно к 90. Дальнейшее снижение маловероятно».