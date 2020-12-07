Всемирный экономический форум, традиционно проходящий в Швейцарии, будет впервые проведен в следующем году в Сингапуре. Об этом заявил в понедельник в Женеве исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, передает ТАСС.

«Всемирный экономический форум созовет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая», — отметил он. В 2022 году ежегодное заседание «вернется в Давос-Клостерс», добавил Монк.

Изменение места проведения встречи 2021 года «отражает приоритет, который форум отдает обеспечению здоровья и безопасности участников и принимающей общины», пояснил исполнительный директор ВЭФ. По его словам, это решение было принято после «тщательного рассмотрения». «В свете нынешней ситуации, касающейся коронавируса, было решено, что Сингапур — это наилучшее место для проведения встречи», — констатировал Монк. Он напомнил, что сингапурское заседание ВЭФ будет «первым событием глобального лидерства, посвященным всемирному восстановлению от пандемии». Эта встреча, которая будет проходить при личном участии приглашенных, «соберет вместе лидеров, чтобы сосредоточить внимание на выработке решений, касающихся наиболее животрепещущих проблем мира».

Саммит 2021 года в Сингапуре «исключительно важен для обсуждения того, как можно вместе обеспечить восстановление», заявил председатель и основатель ВЭФ Клаус Шваб. По его словам, на этом заседании «руководители бизнеса, правительств и гражданского общества впервые после начала глобальной пандемии встретятся лично». Шваб подчеркнул, что сейчас «более чем когда-либо необходимо частно-государственное сотрудничество для восстановления доверия и исправления ошибочных линий, возникших в 2020 году».

ВЭФ запланировал на 25—29 января 2021 года проведение традиционной «Давосской недели», которая будет проходить в онлайн-формате. Речь в ходе дискуссии пойдет о «восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства, необходимых для 2021 года». Кроме того, 6—7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему «глобального технологического управления».

В октябре женевская штаб-квартира ВЭФ сообщала, что намерена провести форум с 18 по 21 мая в Люцерне — Бюргенштоке в центральной части Швейцарии. Главная тема этой встречи была сформулирована как «Большая перезагрузка» в эпоху после пандемии COVID-19. Внимание в ходе дискуссии предполагалось сосредоточить на наиболее актуальных вызовах современности.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций.

