Потребность российских предпринимателей в реструктуризации кредитов может вырасти. Об этом говорится в информационном бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

По данным регулятора, представители малого и среднего бизнеса в период с 19 ноября по 2 декабря направили в банки 4,1 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что превышает показатель предыдущих двух недель (3,6 тыс.).

Число реструктурированных кредитов увеличилось за этот период почти в три раза, до 1,2 тыс. «Такая динамика свидетельствует о том, что потребность субъектов МСП в реструктуризации кредитов сохраняется, а в дальнейшем может вырасти», — отмечает регулятор.

При этом банки стали реже отказывать в реструктуризации гражданам. Впервые с конца сентября, когда завершился прием заявок по закону о кредитных каникулах, доля не удовлетворенных кредиторами заявок на реструктуризацию снизилась и составила 38,1% против 43% двумя неделями раньше. Как подчеркивают в Центробанке, этому способствовало его взаимодействие с кредитными организациями, которые проводят реструктуризацию по собственным программам.

В числе прочего в материале указано, что за период с 20 марта по 2 декабря банками была проведена реструктуризация 1,7 млн кредитных договоров с гражданами на общую сумму порядка 833 млрд рублей (согласно данным опроса 75 кредитных организаций).

По информации от 33 банков, в период с 20 марта по 31 октября количество фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) превысило 7,4 тыс., объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 4,8 трлн рублей.

Согласно информации от 66 банков (включая все системно значимые), за период с 20 марта по 2 декабря число обращений субъектов МСП о реструктуризации составило 165 тыс. Число фактически проведенных реструктуризаций достигло 93,8 тыс. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 824,1 млрд рублей.



За период с 19 ноября по 2 декабря количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 11,5 тыс., что на 0,6% меньше, чем за период с 4 по 18 ноября, сообщается также в обзоре. На кредитные организации пришлось 62,1% обработанных жалоб, на страховщиков — 15,9%, на микрофинансовые организации — 10,4%.