В крупных городах России площадь продаваемых квартир за год уменьшилась на 14–20%, почти четверть покупаемых лотов — меньше 30 кв. м, пишут «Известия» . Об этом рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Год назад показатель составлял около 20%, уточнил он. Доля спроса на квартиры площадью от 30 до 59 кв. м снизилась почти на 5%, на квартиры площадью от 90 до 119 кв. м — на 15,8%, добавил Хусаинов. В ноябре 2020-го средняя площадь квартир на продажу в Москве упала на 19,78% (с 72 до 57,8 кв. м), в Петербурге — на 17,05% (с 69 до 57,2 кв. м), в Калининграде — на 18,6% (с 77,7 до 63,2 кв. м), в Екатеринбурге — на 13,02% (с 68,8 до 59,8 кв. м), отметил он.

За последний год в столице на 26% выросло число новостроек с квартирами и апартаментами до 30 кв. м, сообщила директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова. Количество таких проектов увеличилось с 64 в III квартале 2019-го до 81 в тот же период 2020-го. Также в столице зафиксирован рекорд по количеству новостроек с микроапартаментами площадью до 18 кв. м.

В последние годы спрос и предложение небольших квартир в стране выросли, сообщил гендиректор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. Также в 2020-м многие инвесторы смогли воспользоваться и льготной ипотекой под 6,5% на новостройки, что подогрело интерес, добавил Хусаинов.

Десять лет назад доля ЖК комфорт-класса с небольшими лотами составляла 25–30% всего предложения, а не 75–80%, как сейчас, указал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. Дальнейшее снижение среднего метража квартиры маловероятно, считает он. С одной стороны, продолжается рост цен на новостройки, а с другой — снижаются доходы покупателей, и даже субсидированные ставки по ипотеке не могут коренным образом разрешить это противоречие, сообщил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Клиенты ориентируются на самые доступные предложения.

В ближайшие годы объем предложения небольших квартир в России будет расти, поскольку сейчас его стимулирует покупательский спрос, а на фоне снижения доходов населения такое увеличение будет еще более оправданным, считает Ильдар Хусаинов. С ним согласна и Наталья Сазонова. По ее словам, площадь квартир будет уменьшаться, чтобы покупатели вообще могли себе их позволить.