Минцифры завершило обработку заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предварительной установке на электронные устройства, говорится в сообщении ведомства. Рейтинг популярности программ сформирован на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО, после анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке.

«В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир», говорится на сайте Минцифры.

Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Начало обязательной предустановки российского софта на гаджеты могут перенести на апрель Прорабатываются варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников, отметили в Минцифры.

Минцифры направило в правительство предварительный рейтинг отечественных приложений и программ, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник, знакомый с содержанием документа. Также позднее планируется выбрать десять приложений онлайн-кинотеатров для предустановки на выбор. В список пока не вошли сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный Интернет», перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться по отдельному порядку, пояснил источник.

Список программ не отражает предпочтения пользователей, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, рейтинг демонстрирует желание чиновников поддержать «Яндекс» и Mail ru.