Планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году, пишет РБК , ссылаясь на экономистов Альфа-Банка. Прогноз кредитной организации — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%. В Минэкономразвития сообщили, что в прогнозе социально-экономического развития России на 2021–2023 годы учтено сокращение бюджетных расходов в будущем году.

Непроцентные расходы расширенного бюджета России в 2021 году сократятся на 2–3% ВВП относительно 2020 года, в зависимости от того, в какой мере федеральный бюджет потратит перенесенные остатки с 2019 года (включая средства резервного фонда правительства), следует из данных Минфина. Учитывая такой масштаб планируемого сокращения расходов расширенного бюджета, оно может отнять до 1 п. п. ВВП от экономического роста в 2021 году, считает старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics Евгения Слепцова. Ужесточение бюджетной политики может обойтись экономике потерей до 2% ВВП, отметила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

О бюджетной консолидации речи не идет, сообщили в Минфине. Предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики, синхронизированная с восстановлением деловой активности в ненефтегазовой экономике. В следующем году сохраняется значительный антикризисный стимул — более 1 п. п. ВВП, отметили в ведомстве. В 2020 году бюджет может не потратить всю предельную сумму на 2020 год (около 23,8 трлн рублей). Часть лимитов может быть перенесена на следующий год по объективным причинам, также не все средства могут быть освоены по некоторым программам и мероприятиям, которые планировали ведомства, пояснили в Минфине.

НКР: консолидация бюджета снижает шансы на быстрое восстановление экономики Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По оценкам Альфа-Банка, правительство планирует сократить номинальные бюджетные расходы на 5% в 2021 году, или на 1,1 трлн рублей. Увеличение ненефтяных налоговых сборов даст бюджету дополнительно 1 трлн рублей в будущем году, включая около 500 млрд рублей от завершения налоговых каникул, объявленных в этом году. После экономического спада в 2020 году в будущем году можно рассчитывать на экономический рост, но траектория восстановления экономики все еще не ясна, так как пандемия продолжит влиять на экономику и в I квартале 2021 года, отмечает Орлова.

Ожидаемые доходы 2021 года все равно будут меньше, чем бюджет зарабатывал в 2018–2019 годах, и на 3 трлн рублей с лишним меньше по сравнению с докризисным планом на 2021 год, следует из проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В следующем году расходы предусмотрены на уровне 21,5 трлн рублей, и Минфину пришлось временно отступить от бюджетного правила, чтобы заложить эту сумму. Для покрытия дефицита федерального бюджета Минфин намерен наращивать государственный долг, который возрастет до 21,4% ВВП к 2023 году после 12,3% в докризисном 2019-м.