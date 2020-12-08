📰 Объем венчурных инвестиций в России в первой половине 2020 года без учета крупной сделки с Ozon сократился по сравнению с таким же периодом 2019 года на 37%, пишет «Коммерсант» . Многие фонды весной приостановили свою деятельность из-за введенных ограничений. Те же, кто продолжил инвестировать, в большей степени предпочитали менее рискованные сделки. С начала года на стадию «расширения» бизнеса пришлось 87% вложений против 77% в 2019 году. Усилился и традиционный сдвиг в сторону проектов в электронной коммерции. В самих фондах отмечают, что в режиме онлайн сделки проводить сложно, а объемы доступного капитала уменьшились.

📰 Курс евро готов обновить максимум 2020 года, пишет «Российская газета» . По мнению основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, восходящий тренд на рынке нефти возможен только после завершения локдаунов по всему миру, а это пока выглядит маловероятным на дистанции в ближайшие шесть — восемь месяцев. Если цена на нефть продолжит снижаться или не станет расти выше 50 долларов за бочку марки Brent, то можно ожидать возвращения валютой пары USD/RUB к уровню 75,41 и далее к 76,44 до конца этого года, а возможно, и в рамках этой недели. Против евро цена может вернуться к уровню максимумов этого года, а к концу 2020-го можно будет увидеть тестирование отметок в 96 рублей за евро.

📰 По итогам октября объем совокупной задолженности по кредитным картам не показал заметного роста и составил 1,8 трлн рублей, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, и на 3,8% больше, чем в начале года, пишет «Коммерсант» . Год к году рост составил 4%. В 2020-м на общую динамику повлияли отдельные игроки, которые, в отличие от рынка, показали сокращение в этом сегменте. К новым выдачам банки относятся предельно внимательно, стараясь поддержать качество своих активов на высоком уровне. Впрочем, ожидать восстановления на рынке кредитных карт при текущих экономических условиях не стоит, предупреждают эксперты.

📰 Основанный Алексеем Кудриным фонд «Диалог», который занимается поддержкой Комитета гражданских инициатив, будет закрыт в начале 2021 года, пишет РБК . Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО. Уже давно идут разговоры и о расформировании КГИ, уточнили источники издания. Общероссийский гражданский форум, который также финансировался фондом, продолжит работу. Если изначально форум задумывался как политическое событие, то с 2018 года он становился все более аполитичным и «уходил в сторону гражданского активизма».

📰 В России появится единый реестр всех видов контроля и надзора, который предлагает создать Минэкономразвития, пишет «Российская газета» . Он станет единым справочником для всех контрольно-надзорных органов. Проводить мероприятия, не указанные в реестре, станет технически невозможно. Для бизнеса это будет означать переход контроля к риск-ориентированному подходу, где основной упор государство сделает на профилактическую работу и выборочные проверки. Документ добавит контрольно-надзорной работе еще большей прозрачности.

📰 Росреестр подготовил программу своей цифровой трансформации на 2021–2023 годы — стоимость мероприятий на срок реализации оценивается в 33 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Документ предполагает практически полную цифровизацию госуслуг Росреестра за счет создания витрины данных. Сервисный подход службы должен способствовать и решению проблемы отсутствия достоверных данных о земле и недвижимости — речь идет о создании цифровых профилей таких объектов. Наиболее же масштабным станет создание геоплатформы, которая консолидирует данные о территориальном устройстве РФ.

