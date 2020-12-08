📰 Объем венчурных инвестиций в России в первой половине 2020 года без учета крупной сделки с Ozon сократился по сравнению с таким же периодом 2019 года на 37%, пишет «Коммерсант». Многие фонды весной приостановили свою деятельность из-за введенных ограничений. Те же, кто продолжил инвестировать, в большей степени предпочитали менее рискованные сделки. С начала года на стадию «расширения» бизнеса пришлось 87% вложений против 77% в 2019 году. Усилился и традиционный сдвиг в сторону проектов в электронной коммерции. В самих фондах отмечают, что в режиме онлайн сделки проводить сложно, а объемы доступного капитала уменьшились.
📰 Курс евро готов обновить максимум 2020 года, пишет «Российская газета». По мнению основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, восходящий тренд на рынке нефти возможен только после завершения локдаунов по всему миру, а это пока выглядит маловероятным на дистанции в ближайшие шесть — восемь месяцев. Если цена на нефть продолжит снижаться или не станет расти выше 50 долларов за бочку марки Brent, то можно ожидать возвращения валютой пары USD/RUB к уровню 75,41 и далее к 76,44 до конца этого года, а возможно, и в рамках этой недели. Против евро цена может вернуться к уровню максимумов этого года, а к концу 2020-го можно будет увидеть тестирование отметок в 96 рублей за евро.
📰 По итогам октября объем совокупной задолженности по кредитным картам не показал заметного роста и составил 1,8 трлн рублей, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, и на 3,8% больше, чем в начале года, пишет «Коммерсант». Год к году рост составил 4%. В 2020-м на общую динамику повлияли отдельные игроки, которые, в отличие от рынка, показали сокращение в этом сегменте. К новым выдачам банки относятся предельно внимательно, стараясь поддержать качество своих активов на высоком уровне. Впрочем, ожидать восстановления на рынке кредитных карт при текущих экономических условиях не стоит, предупреждают эксперты.
📰 Основанный Алексеем Кудриным фонд «Диалог», который занимается поддержкой Комитета гражданских инициатив, будет закрыт в начале 2021 года, пишет РБК. Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие основанные Кудриным НКО. Уже давно идут разговоры и о расформировании КГИ, уточнили источники издания. Общероссийский гражданский форум, который также финансировался фондом, продолжит работу. Если изначально форум задумывался как политическое событие, то с 2018 года он становился все более аполитичным и «уходил в сторону гражданского активизма».
📰 В России появится единый реестр всех видов контроля и надзора, который предлагает создать Минэкономразвития, пишет «Российская газета». Он станет единым справочником для всех контрольно-надзорных органов. Проводить мероприятия, не указанные в реестре, станет технически невозможно. Для бизнеса это будет означать переход контроля к риск-ориентированному подходу, где основной упор государство сделает на профилактическую работу и выборочные проверки. Документ добавит контрольно-надзорной работе еще большей прозрачности.
📰 Росреестр подготовил программу своей цифровой трансформации на 2021–2023 годы — стоимость мероприятий на срок реализации оценивается в 33 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Документ предполагает практически полную цифровизацию госуслуг Росреестра за счет создания витрины данных. Сервисный подход службы должен способствовать и решению проблемы отсутствия достоверных данных о земле и недвижимости — речь идет о создании цифровых профилей таких объектов. Наиболее же масштабным станет создание геоплатформы, которая консолидирует данные о территориальном устройстве РФ.