Потери российской экономики от санкций Запада за последние шесть лет могли составить порядка 8% национального ВВП. Такое мнение выразил в понедельник главный экономист американского отделения французского банка BNP Paribas Дэниел Ан, передает ТАСС.

Выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана, эксперт указал, что в денежном выражении российские компании потеряли «около 95 млрд долларов с 2014 года». «Это порядка 4,2% уровня российского ВВП до санкций [Запада] 2013 года», — сказал Ан, который в 2014—2018 годах занимал должность главного экономиста Госдепартамента США, а до этого работал в американском частном финансовом секторе, в том числе в Citigroup.

«Однако [статистические] данные в действительности настолько детальны, что показывают другие очень интересные моменты», — продолжил представитель BNP Paribas. С его точки зрения, «российское правительство, по сути, занимается тем, что защищает некоторые стратегически ценные компании, подпавшие под действие санкций, главным образом в сферах обороны и технологий». Правительство предоставляет таким компаниям налоговые льготы или контракты в рамках госзакупок, а также идет порой на «прямое впрыскивание капитала», чтобы сгладить последствия применения санкций, уточнил Ан. По его мнению, «если все это сложить, то получается в действительности не 4,2% ВВП, а 8% ВВП с учетом защиты, которую пытается обеспечить российское правительство».

Кроме того, Ан заявил, что в практическом плане экономической отдачи от санкций ЕС в отношении России, если рассматривать их отдельно от американских рестрикций, по большому счету нет. Речь идет главным образом об ограничительных мерах вроде визовых и иных запретов ЕС, введенных в отношении политических фигур России, пояснил специалист.



При этом он подчеркнул, что те последствия применения в отношении России санкций, которых добивался Запад, и в первую очередь Соединенные Штаты, неуклонно сокращаются. В свете предстоящего вступления в должность в январе новой американской администрации нужно задаться вопросом о том, должны ли такие рестрикции продолжать «играть центральную роль, как прежде», или теперь «следует задуматься не только о непредумышленных последствиях, но и о среднесрочных издержках, относящихся к чрезмерному применению санкций», убежден Ан.