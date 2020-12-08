Фондовые торги в России открылись во вторник в минусе, показывают данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 179,1 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,8% — до отметки 1 357,89.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов спрогнозировал их открытие снижением индексов.

«Американские фьючерсы к окончанию азиатской сессии снижаются примерно на четверть процента, втрое больше теряет нефть. Поводов для продолжения роста мировых рынков не наблюдается, поэтому снятие технической перекупленности, которое вполне может пройти и в формате боковой консолидации, не должно вызывать удивления. Если приток денег на российский рынок акций продолжится, то с большой вероятностью спрос перекинется на акции «второго эшелона», сильно отставшие от динамики «голубых фишек» за последние недели. Здесь наиболее интересными покупками мы видим бумаги энергетических компаний», — комментирует эксперт.