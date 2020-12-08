Домашние сети, программное обеспечение для удаленной работы и облачные системы окажутся главными целями для атак в 2021 году, прогнозируют эксперты Trend Micro Incorporated. По данным компании, в мире, пережившем пандемию, тенденция к переходу на удаленную работу, вероятно, сохранится во многих организациях. Корпоративные данные и сети будут подвергаться все более агрессивным атакам, поэтому службы IТ-безопасности будут вынуждены удвоить усилия по обучению пользователей, расширить меры по обнаружению и реагированию на угрозы.

Эксперты предупреждают, что конечные пользователи, регулярно работающие с конфиденциальной информацией, подвергнутся наибольшему риску. Скорее всего, для атаки будут использоваться уязвимости ПО для совместной работы и повышения производительности труда. Также целью атак все чаще будут становиться домашние сети ценных сотрудников, корпоративные сети. Отделы IТ-безопасности должны будут коренным образом изменить политики и средства защиты, связанные с обеспечением работы из дома.

Эксперты рассказали, чего ожидать от кибермошенников в 2021 году Атаки вымогателей становятся все более технологически оснащенными и изощренными.

Облачные системы по-прежнему будут часто использоваться для атаки в 2021 году. Злоумышленники будут пытаться захватить облачные серверы для развертывания вредоносных образов контейнеров, используя как ошибки конфигурации, так и ничего не подозревающих пользователей.

Киберпреступников по-прежнему будут привлекать наиболее денежные места, позволяющие получить максимальную выгоду от атаки. Организации и службы безопасности должны сохранять гибкость и оставаться бдительными, чтобы опередить преступников.