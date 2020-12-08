До возникновения «пузырей» на фондовом и ипотечном рынке еще далеко, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Быстрый переток средств из вкладов на фондовый рынок и рост ипотеки объясняются эффектом низкой базы.

«Надеюсь, что до «пузырей» нам еще далеко. Хотя по цифрам видно, что все у нас растет хорошо. Но я никаких «пузырей» не наблюдаю. Мы просто с такой низкой базы стартуем, что мне кажется, у нас еще есть время нормально порасти», — заявил он на онлайн-конференции АКРА и «Коммерсанта».

Замминистра напомнил, что по итогам ноября количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, превысило 8 млн. «Правда, из них около половины только, наверное, фондированы», — добавил Моисеев. Кроме того, отметил он, наблюдается очень быстрый рост числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).