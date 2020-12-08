Рост цен на жилье позволит начать масштабное строительство в тех регионах, где застройщикам раньше было невыгодно возводить дома. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции АКРА и «Коммерсанта».

Замглавы Минфина признал, что стимулирующие меры правительства по ипотеке привели к росту цен на жилье. Этот рост особенно заметен в Дальневосточном регионе, где действует специальная ипотечная программа под 2% годовых.

«В некоторых городах, особенно на Дальнем Востоке, рост цен на жилье даже превышает 30%, что, конечно, очень плохо, поскольку это в конечном итоге не приводит к росту доступности жилья для граждан», — сказал Моисеев.

С другой стороны, по словам замминистра, в ряде субъектов РФ вообще нет никакого строительства по причине низкой маржинальности для застройщиков, что не устраивает правительство.



«Такую крамольную немного вещь скажу о том, что рост цен на жилье, может быть, и не всегда плох. Может быть, в каких-то субъектах, городах это позволит наконец начать более или менее масштабное новое строительство и обеспечить граждан качественным жильем, которое они сейчас не могут купить, даже если у них есть на это деньги», — добавил заместитель министра.