СберБанк запустил инновационный онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит». Теперь предприятия малого бизнеса, являющиеся клиентами банка, могут приобретать товары в кредит у своих поставщиков прямо на их сайтах — B2B-онлайн-площадках, поясняется в сообщении «Сбера».

«Клиенту достаточно добавить интересующие его товары в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит». Авторизация в системе осуществляется моментально — по «СберБизнес ID». Решение по кредиту принимается на основе анкеты клиента за несколько минут: поручители не требуются, договор подписывается в электронном виде. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платежные поручения вручную не требуется», — рассказали в СберБанке.

«Мы уже установили предодобренные лимиты на общую сумму около 900 млрд рублей для более чем 600 тыс. компаний», — отмечает директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин, чьи слова приводятся в релизе.

Там уточняется, что одним из первых пользователей «Бизнес-покупок в кредит» стала группа «АвтоВАЗ», которая интегрировала его в свой B2B-портал по поиску, подбору и логистике поставок автокомпонентов и запасных частей для более чем 1,5 тыс. корпоративных клиентов.

Сервис «Бизнес-покупки в кредит» доступен для предприятий малого бизнеса (ИП и ООО с одним учредителем), где собственник и директор представлены одним лицом. Предлагаются два вида кредита — «классический» и овердрафт с льготным периодом.

Обычный кредит оптимален для тех, кто планирует использовать заемные средства реже одного раза в месяц, отмечают в «Сбере». Минимальная сумма кредита — 10 тыс. рублей, максимальная — 3 млн для ИП и 5 млн для ООО. Минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — три года для ИП и один год для ООО. Ставка равна 17% годовых. Кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами.

Овердрафт сроком 12 месяцев удобнее для более частых покупок. Он предусматривает беспроцентный грейс-период сроком 30 дней. Доступная сумма — от 100 тыс. до 1 млн рублей, ставка — 18% годовых. Обязательный платеж по овердрафту составляет 5% от остатка ссудной задолженности, а также процента за пользование кредитом.



Стоимость сервиса для владельцев онлайн-площадок составляет 3 тыс. рублей в квартал, а для их покупателей он бесплатный: нужно лишь иметь расчетный счет в СберБанке и учетную запись в интернет-банке «СберБизнес».