России удалось минимизировать негативный эффект для экономики от пандемии по сравнению с целым рядом стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также, по его словам, в Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году для РФ будет не таким сильным, как в этом.

«Нынешний уровень долга и сами запасы как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность… Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом», — сказал Песков.

«Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», — добавил он.