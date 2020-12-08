Джей энд Ти Банк ввел новый вклад «Кристальный».

Депозит открывается в сумме от 500 тыс. рублей на срок от 31 до 367 дней. Процентная ставка по вкладам в рублях составляет 4—5% годовых в зависимости от срока, а ставка по вкладам в долларах зависит также и от суммы: доходность вложений от 10 тыс. долларов равна 0,6—1,1%, от 100 тыс. долларов — 0,7—1,2% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.



Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.