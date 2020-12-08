Средние банковские ставки по депозитам физлиц и организаций в рублях разнонаправленно изменились в октябре по сравнению с сентябрем, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в октябре 3,23%, что на 0,04 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по вкладам на сроки больше года равнялась 4,13% (плюс 0,03 п. п. к сентябрю).

По сравнению с октябрем 2019 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам в этом году ниже на 1,67 и 2,03 п. п. соответственно.



По депозитам нефинансовых организаций ставки в зависимости от срока составили 3,27% (плюс 0,07 п. п. к сентябрю-2020 и минус 2,43 п. п. к октябрю-2019) и 4,28% (минус 0,46 и минус 2,02 п. п.) соответственно.