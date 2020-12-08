Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода, с 258 до 264 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в тексте документа.