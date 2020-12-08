Общая задолженность граждан перед банками, которую взыскивали приставы в этом году, превышала 2,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов России за десять месяцев этого года, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

В этот период на исполнении у приставов находилось (с учетом долгов, перешедших с прошлых лет. — Прим. ТАСС) свыше 11,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму более 2,4 трлн рублей, в том числе более 5,7 млн исполнительных производств на сумму свыше 823,6 млрд рублей было заведено в этом году.

На начало 2020 года таких документов было более 5,8 млн, а долги граждан по ним превышали 1,6 трлн рублей. За десять месяцев этого года окончено и прекращено (в том числе в связи с невозможностью взыскания) свыше 3,8 млн исполнительных производств на сумму более 561,9 млрд рублей. При этом фактическим исполнением завершились только 988 тыс. из них, в результате чего была взыскана задолженность по кредитам на сумму почти 49 млрд рублей, свыше 13,3 млрд из которых должники выплатили добровольно.



На 1 ноября, согласно данным ФССП, на исполнении у приставов осталось более 7,8 млн производств о взыскании банковских долгов на общую сумму более 1,8 трлн рублей.