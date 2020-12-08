Продолжается совместный проект «Дневник инвестора», который запустили Банки.ру и ИК «Финам». Главный герой проекта — журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов — начал инвестировать с нуля. В «Дневнике инвестора» он рассказывает обо всех своих действиях и делится впечатлениями.

Герой проекта уже сделал первые инвестиции, купив акции на сумму 100 тыс. рублей.

В своем новом видео Илья Варламов рассказывает о том, что эти инвестиции уже принесли первую небольшую доходность. «Пока что я в небольшом плюсе, посмотрим, как изменилась ситуация за неделю, — говорит он. — О, есть небольшой рост».

Если вы хотите больше знать об инвестициях, не пропускайте обновлений в «Дневнике инвестора» , там будет еще много интересного.

