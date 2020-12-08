Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией, однако новый договор должен учитывать взаимные интересы, стороны продолжают переговоры по данному вопросу, сообщили РИА Новости в Минфине страны.

«Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение и придерживаются конструктивной позиции в этом процессе. Для Нидерландов важно, чтобы новый договор учитывал взаимные интересы», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что стороны продолжают вести переговоры по пересмотру налогового соглашения.



Минфин приступает к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами В Минфине РФ отмечают, что за время действия соглашения в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде процентных и дивидендных выплат.

Ранее сообщалось, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.