Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021—2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.