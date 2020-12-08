Глава СберБанка Герман Греф назвал фейком информацию в СМИ об оттоке средств с депозитов банка в ноябре.



«Это чистой воды фейк, к сожалению. В кавычках уважаемые аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом, и наша доля на рынке только растет», — отметил Греф.

Он пояснил, что наблюдается перераспределение между срочными и текущими счетами с процентом на остаток и перевод части средств ипотечных клиентов на эскроу-счета под застройку. «Но и то, и другое — это счета граждан, которые в целом у нас в банке сохраняются», — резюмировал глава СберБанка.

«У нас отток значительно меньше, чем в банковской системе, и наша доля рынка за это время выросла», — добавил он.

Напомним, накануне РБК со ссылкой на аналитиков сообщил о самом сильном оттоке средств с рублевых депозитов физлиц в СберБанке за месяц со времени кризиса 2014 года.