Финансовые структуры должны активнее развивать эффективные системы защиты информационных ресурсов, а законодателям надо подумать об усилении ответственности за организацию утечки персональных данных россиян и другие киберпреступления. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Финансовым структурам целесообразно перенимать опыт, накопленный государственными структурами, по работе с чувствительной информацией, развивать эффективные системы защиты информационных ресурсов, механизмы борьбы с кибермошенниками, ворующими деньги у граждан, а нам, законодателям, [нужно] подумать об усилении ответственности за организацию утечек персональных данных и мошеннические действия», — сказала она на заседании Совета по развитию финансового рынка.

Спикер Совфеда отметила, что финансовый сектор сегодня является признанным лидером цифровой трансформации, но, «помимо новых возможностей, цифровизация приносит и новые вызовы, с которыми надо учиться эффективно бороться». «Банку России совместно с правительством и кредитными организациями надо активнее вести разъяснительную работу, в том числе в СМИ и в Интернете, чтобы граждане умели распознавать мошенников и более ответственно относились к своим личным данным», — сказала Матвиенко.