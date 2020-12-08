Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от масштаба их деятельности.

«Закон о защите капиталовложений пока распространяется на крупные проекты. Может быть, следует распространить (его действие) и на другие региональные инвестиционные проекты, независимо от масштаба их деятельности», — предложила парламентарий на заседании Совета по развитию финрынка при СФ.

Матвиенко также отметила, что меры, принимаемые для поддержки бизнеса, должны работать, а не существовать только на бумаге. Так, она отметила, что Минфин и ЦБ до сих пор «не могут договориться, как корректно применять» закон о госгарантиях для бизнеса.

По ее словам, нужно продолжать работу по привлечению российских компаний для IPO на отечественные биржи. «Обидно, когда ведущие отечественные компании размещают акции на зарубежных биржах. Значит, что-то не так, есть что усовершенствовать. Нужно продолжать эту работу», — заявила Матвиенко.