Клиенты ВТБ с 8 декабря могут заказать онлайн дебетовую «Мультикарту» на физическом носителе. Достаточно выбрать нужные параметры продукта в обновленном «ВТБ Онлайн», а затем получить готовую карту в отделении банка, сообщает пресс-служба банка.



«Ранее в «ВТБ Онлайн» было доступно оформление только цифровой карты. Теперь клиенты при необходимости могут заказать и пластиковую карту. Доступен любой тип физического носителя — обычный пластик или экокарта, которая изготовлена из экологичной замены пластика», — говорится в релизе.

Оформление пластиковой банковской карты доступно в последней версии нового мобильного приложения «ВТБ Онлайн», а также в интернет-банке. Процесс занимает меньше минуты и проходит полностью дистанционно.

Выбрав основные параметры, клиент указывает отделение ВТБ, в котором ему удобно будет получить карту после уведомления от банка о ее готовности, либо ближайшее отделение для получения неименной карты в день оформления заявки. Также при оформлении пластиковой карты можно сразу открыть цифровую карту, которую можно моментально добавить в платежное приложение Pay на смартфоне и совершать покупки в Интернете или в торговых точках.

Функционал заказа пластиковой карты пока доступен на платежных системах Visa и Mastercard, позднее также можно будет заказать карты платежной системы «Мир».

Сейчас услуга заказа пластиковой дебетовой карты онлайн доступна в интернет-банке ВТБ, также с сегодняшнего дня ею смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS, обновившие приложение «ВТБ Онлайн» до последней версии. Пользователи гаджетов, работающих на Android, получат доступ к новому функционалу с 11 декабря.

