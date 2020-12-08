Возможность возникновения «пузыря» на российском фондовом рынке обсуждать очень рано, считает глава СберБанка Герман Греф.



«В целом я пока не вижу никакого «пузыря». Обсуждать очень рано возможность возникновения «пузыря», — сказал Греф журналистам. Он напомнил, что аналитики уже давно говорят о возникновении «пузыря» на рынке высокотехнологичных компаний США, тем не менее он продолжает расти.

«Если говорить о нашем рынке, то я пока не вижу никаких признаков перегрева, и если говорить о СберБанке, то фундаментально я считаю нашу компанию очень сильно недооцененной, и в этом смысле у нас есть хороший потенциал роста», — добавил Греф.

Ранее сегодня об отсутствии «пузырей» на фондовом и ипотечном рынках говорил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.