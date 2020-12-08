Компания «Ипотека.Центр» запустила ежегодный конкурс «Лучший ипотечный эксперт России». Первая и единственная премия для профессионалов рынка недвижимости. В прошлом году за призовые места соревновались 800 специалистов ипотеки и недвижимости со всей страны, в этом году организаторы ожидают в два раза больше участников.
Премия «Лучший ипотечный эксперт России» стартовал по всей стране.
Ежегодный конкурс компании «Ипотека.Центр» дает возможность профессионалам в сфере ипотеки посоревноваться за звание лучшего ипотечного эксперта России, выиграть 1 млн рублей, а также занять призовые места в остальных номинациях и выиграть много других призов.
Участником может стать любой специалист зарегистрированный на онлайн-платформе «Ипотека.Центр».
После регистрации каждый эксперт получает в личном кабинете сервис одного окна: инструменты, связывающие предложения различных банков, страховых и оценочных компаний, а также возможность распознавания документов и электронной регистрации. Для удобства пользователей на платформе реализована единая форма анкеты для всех банков-партнеров. С помощью сервиса специалисты могут не только проводить онлайн полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов, но и получать до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Регистрация на платформе бесплатна: https://ipoteka.center/.
Все участники могут выиграть 1 млн и другие ценные призы. Конкурс будет проходить до 31 декабря 2020 года. ⠀
Награждение лучших ипотечных экспертов в 2020 году пройдет на закрытой торжественной̆ церемонии в Москве в феврале 2021-го.
С условиями конкурса и правилами участия можно ознакомиться на сайте организатора.
Призовой фонд конкурса в этом году:
Суперприз — 1 млн рублей.
- 1-е место — Apple MacBook Air 13;
- 2-е место — Apple iPhone 11;
- 3-е место — Apple iPad Pro (2020) 11;
- 4-е место — Apple Watch Series 6;
- 5-е место — комплект «Умный дом» Яндекс.
Номинация «Самая быстрая сделка» — «Яндекс.Станция Мини» с «Алисой».
Номинация «Успешный старт» — телеприставка Apple TV.
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