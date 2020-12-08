Компания «Ипотека.Центр» запустила ежегодный конкурс «Лучший ипотечный эксперт России». Первая и единственная премия для профессионалов рынка недвижимости. В прошлом году за призовые места соревновались 800 специалистов ипотеки и недвижимости со всей страны, в этом году организаторы ожидают в два раза больше участников.

Премия «Лучший ипотечный эксперт России» стартовал по всей стране.

Ежегодный конкурс компании «Ипотека.Центр» дает возможность профессионалам в сфере ипотеки посоревноваться за звание лучшего ипотечного эксперта России, выиграть 1 млн рублей, а также занять призовые места в остальных номинациях и выиграть много других призов.

Участником может стать любой специалист зарегистрированный на онлайн-платформе «Ипотека.Центр».

После регистрации каждый эксперт получает в личном кабинете сервис одного окна: инструменты, связывающие предложения различных банков, страховых и оценочных компаний, а также возможность распознавания документов и электронной регистрации. Для удобства пользователей на платформе реализована единая форма анкеты для всех банков-партнеров. С помощью сервиса специалисты могут не только проводить онлайн полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов, но и получать до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Регистрация на платформе бесплатна: https://ipoteka.center/ .

Все участники могут выиграть 1 млн и другие ценные призы. Конкурс будет проходить до 31 декабря 2020 года. ⠀

Награждение лучших ипотечных экспертов в 2020 году пройдет на закрытой торжественной̆ церемонии в Москве в феврале 2021-го.

С условиями конкурса и правилами участия можно ознакомиться на сайте организатора.

Призовой фонд конкурса в этом году:

Суперприз — 1 млн рублей.

1-е место — Apple MacBook Air 13;

2-е место — Apple iPhone 11;

3-е место — Apple iPad Pro (2020) 11;

4-е место — Apple Watch Series 6;

5-е место — комплект «Умный дом» Яндекс.

Номинация «Самая быстрая сделка» — «Яндекс.Станция Мини» с «Алисой».

Номинация «Успешный старт» — телеприставка Apple TV.

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