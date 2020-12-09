«Тинькофф» предлагает посетителям Банки.ру розыгрыш призов для тех, кто взял кредит с 7 по 27 декабря. Чтобы выиграть новогодний подарок от «Тинькофф», нужно подать онлайн-заявку на сайте Банки.ру.

Среди призов:

полное погашение кредита (один приз);

беспроцентный кредит (20 призов);

подарочный набор с носками (2 тыс. призов).

Цель кредита — просто деньги. Заем выдается в рублях, без страхования. Личное страхование оформляется по желанию клиента. Плата за страхование рассчитывается в зависимости от первоначально выданной суммы кредита и составляет: 0,79% от суммы в размере до 150 тыс. рублей; 0,69% от суммы в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей; 0,5% от суммы в размере от 300 тыс. рублей.

Кредит могут получить работники по найму.

Возраст заемщика:

для мужчин — от 18 лет на дату получения кредита и до 70 лет на дату погашения кредита;

для женщин — от 18 лет на дату получения кредита и до 70 лет на дату погашения кредита.

Требуется постоянная регистрация на территории РФ. Минимальный среднемесячный доход заемщика — 15 тыс. рублей.

Для оформления кредита нужны паспорт и заявление-анкета.

Срок рассмотрения заявки — до одного дня (день в день). Для оформления кредита выезжает специалист. Заем выдается единовременно на карточный счет, выпускается банковская карта.

Порядок погашения: аннуитетные платежи.

Досрочное погашение (полное):

моратория нет;

платного периода нет.

Частичное погашение:

моратория нет;

платного периода нет.

Нарушение обязательств по кредиту: 0,1% от просроченной задолженности.

Способ оплаты: