Минфин РФ планирует выход из программы ипотеки под 6,5%, поскольку такая универсальная льгота не должна быть постоянной, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило ее до 1 июля будущего года. Тогда же, по словам министра финансов Антона Силуанова, будет принято и решение о дальнейшей судьбе программы. При этом Банк России отмечал, что продление льготной ипотеки на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

«Конечно, программа поддержки ипотеки носила характер антикризисной меры… Вы знаете, что она была продлена по решению президента Российской Федерации до 1 июля. Такое решение достаточно, на мой взгляд, сбалансированное и компромиссное, что в целом программа будет действовать чуть больше года. И конечно, мы планируем, что из нее надо выходить. Конечно, не должно быть ситуации, когда такого рода программы универсальной поддержки всей ипотеки будут постоянными», — рассказал Моисеев.

«Безусловно, это не относится, наверное, к программам социально-демографической поддержки… детской ипотеки, ипотеки для семей с детьми-инвалидами и прочим программам, программам поддержки на Дальнем Востоке. Сейчас планируется, что они будут действовать еще несколько лет», — заключил он.