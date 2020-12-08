Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Уральский Финансовый Дом». Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

На момент отзыва у банка, в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B2» со «стабильным» прогнозом, базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности на уровне «b2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе.



Из него следует, что Moody's отозвало рейтинги банка по собственным соображениям делового характера.