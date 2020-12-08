Глава Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный сотрудниками американского журнала Forbes . Рейтинг опубликован во вторник.

Набиуллину уже неоднократно включали в данный перечень. На этот раз она — на 57-й строчке. Как отмечает издание, «заняв свой пост в 2013 году, Набиуллина стала первой женщиной, возглавившей центральный банк государства, входящего в «большую восьмерку». «Она считает, что сохранение плавающего обменного курса и накопление излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти», — констатирует журнал. Других представителей РФ в списке нет.

Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Издание отмечает ее «стальную выдержку», которая проявилась в том, что Меркель «дала отпор» действующему президенту США Дональду Трампу и разрешила въехать в Германию более чем миллиону беженцев из Сирии.

Вторая позиция в рейтинге досталась главе Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она стала первой женщиной на этом посту, констатирует издание. Замыкает тройку лидеров избранный вице-президент США Камала Харрис. Как констатирует Forbes, она «стала первой женщиной в истории США, избранной вице-президентом».

Четвертое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пятое — супруга cооснователя компании Microsoft и одного из самых богатых людей в мире Билла Гейтса — Мелинда Гейтс. Издание называет ее «самой могущественной женщиной в сфере благотворительности».

На шестой позиции исполнительный директор автомобилестроительного гиганта General Motors Мэри Барра, на седьмой — спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Восьмую позицию заняла председатель совета директоров испанского банка Santander Ана Ботин, девятую — глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон. Замыкает первую десятку руководитель американской компании Anthem Гейл Бодро.