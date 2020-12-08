Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершило следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств Промсвязьбанка в сумме более 87,2 млрд рублей. Бывшим работникам кредитной организации Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель операционного блока), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется растрата в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ), уточняется в сообщении СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности председателя правления и председателя совета директоров банка соответственно и «опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком Российской Федерации многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка».

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями Николай Цуканов 12—13 декабря 2017 года организовал в Москве изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив последнего выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры; доверенность подписал Дмитрий Ананьев.

Далее, 14 декабря 2017 года, Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B. V., зарегистрированной в Амстердаме, якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. «При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной», — отмечают в СК.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы проведенную сделку; эти документы подписал Пидлужный.

В результате реализованной схемы из финансового оборота РФ в течение нескольких часов на Кипр были выведены денежные средства в сумме 87,2 млрд рублей, считает следствие. «В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций», — полагают в Следственном комитете.

Интерпол отказал в розыске экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых Об этом сообщила защита бывших банкиров.

«Обвиняемые следствием братья Ананьевы находятся в международном розыске. Уже на протяжении года при участии Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностранных государств, которыми подтверждено нахождение Ананьевых на их территории, ведется работа по экстрадиции фигурантов уголовного дела на территорию Российской Федерации для уголовного преследования. В отношении оказавших им содействие в совершении растраты денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления», — говорится в релизе СК.

Там уточняется, что следствием при взаимодействии с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их сообщников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест.



«В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершении которой дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает СК,