Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,32 рубля. С начала торговой сессии было проведено 53 тыс. сделок на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,0475—73,855 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,805 рубля, уменьшившись на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,8 тыс. сделок на 430,4 млн евро по курсам от 88,56 до 89,4375 рубля за евро.

К вечеру вторника доллар снова отступает и торгуется по 73,4 рубля, сводя на нет все преференции экспортеров на мировом рынке, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В среду, 9 декабря, Минфин России предложит инвесторам на аукционах по размещению ОФЗ два выпуска бондов. Конъюнктура вполне ровная, поэтому ОФЗ с большой долей вероятности неплохо распродадутся. Локально это поддержит позиции рубля. Краткосрочно бакс может отойти и к 73 рублям, но это шоу начинает надоедать. Евро торгуется по 88,86 рубля, есть шансы на скольжение к 88,55 рубля, но чуть позже вернется в рамки 90—92 рублей», — комментирует эксперт.