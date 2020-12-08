Инициатива расширения государственной программы по ипотеке на вторичный рынок требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения, говорится в заявлении ВТБ, поступившем в Банки.ру. Это может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость, считают в банке.

«Господдержка в этом году серьезно поддержала и строительный рынок, и рынок ипотеки. По нашим прогнозам, в этом году каждая четвертая ипотека в России будет выдана именно в рамках госпрограммы, при том, что продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти минимум до 3,6 трлн рублей, что является рекордом», — сказано в сообщении.



Отмечается, что в случае, когда государство субсидирует кредиты на покупку квартир в новостройках, это поддерживает и строительный сектор, и связанные с ним производства, транспорт, логистику, и дает новые рабочие места в секторе. Все это в конечном итоге благоприятно сказывается на экономической ситуации.



«В условиях вторичного рынка «возврата» госсубсидий в экономику не будет — конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья. Это может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость и активизацию инвесторов, которые будут скупать жилье на вторичном рынке, который пока отстает по темпам роста цен от новостроек», — поясняют в ВТБ.

Сегодня рынок вторичного жилья в России превалирует над новостройками, но в отдельных регионах или для отдельных социальных групп есть программы, позволяющие оформить льготные кредиты на обе категории жилья: например, программа «Дальневосточной ипотеки» или льготной ипотеки для семей с детьми. Таким образом, задача по расширению доступности жилищных кредитов при необходимости сегодня уже решается точечно, резюмируют в банке.

«Льготная программа ипотеки под 6,5% стала для рынка успешным антикризисным инструментом, но решение о ее дальнейшем продлении, равно как и расширении, нужно принимать взвешенно, с учетом интересов всех игроков рынка и просчитав все последствия такого шага в будущем. Рынок должен планомерно подойти к завершению госпрограммы, важно избежать резкого разрыва уровня процентных ставок и, как следствие, снижения уровня спроса на ипотеку у граждан России», — заключают в ВТБ.