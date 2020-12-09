По итогам текущего года клиентами МФО будет оформлено 185 млн заявок — роста по сравнению с прошлым годом не ожидается, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на экспертов «Юником24». По их данным, процент одобрения заявок МФО по итогам 2020 года составит порядка 25%, что также ниже, чем годом ранее, примерно на 5 п. п. Запрашиваемая сумма в этом году составила 31,2 тыс. рублей, это на 15% больше, чем в прошлом году. А сумму одобрения, наоборот, уменьшилась — 10 тыс. рублей.

МФО были вынуждены ужесточать скоринг, чтобы избежать массовых неплатежей, поясняют эксперты. По данным бюро кредитных историй (БКИ), в апреле 2020 года доля одобренных займов в МФО была самой низкой с начала 2019-го. Одобрение опять снижается с сентября на фоне второй волны пандемии. Также многие клиенты отказались от потребления и заемных средств в расчете на стабилизацию экономической ситуации. Лишь 35% заемщиков считают текущий момент удачным для оформления займа на какие-либо плановые покупки, отмечает «Юником24».

Микрофинансисты уверены, что сектор пережил острую фазу кризиса. Также у участников рынка есть понимание, как купировать негативные процессы, считают они. В 2021 году рынку МФО придется учитывать в своей работе изменения в структуре потребления, характере занятости и доходов. Банки, скорее всего, еще в большей степени сократят объем выдачи потребительских кредитов, что высвободит для микрофинансовых организаций сегмент клиентов с повышенным риском, с которым они привыкли работать, указывают участники рынка. На фоне других отраслей экономики микрофинансовый бизнес чувствует себя достаточно уверенно, считают представители МФО. По их мнению, 2021 год будет отмечен консолидацией рынка МФО — рынок покинут небольшие организации, которые работали в офлайне.