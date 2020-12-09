Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт, пишут «Известия» . С такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. В обращении он указывает, что угроза COVID-19, из-за которой ранее вводились послабления, сохранится и в следующем году, поэтому мораторий необходимо продлить до тех пор, пока ситуация с пандемией не изменится, как минимум до середины 2021 года. В обращении также подчеркивается, что число безработных в России сегодня составляет 4,8 млн человек.

Идею поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ. Как пояснила глава комитета Галина Хованская, людям нужно разъяснять, что это не освобождает их от обязанности платить за коммунальные услуги. Как сообщили в Минстрое, мораторий может быть продлен как вынужденная мера. В министерстве обратили внимание, что временный период приостановки начисления пеней — не льгота, поскольку «потребители по-прежнему несут обязанность в полном объеме и в установленные сроки оплачивать коммунальные услуги».

Минстрой предложил продлить переход на единые нормативы коммунальных услуг Субъекты, принявшие решение о поэтапном переходе к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, должны завершить этот процесс не позднее 1 января 2021 года.

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, инициатива — это бессмысленная и вредная мера, которая не помогла, а только ухудшила ситуацию, потому что люди с невысокими доходами как платили, так и продолжают платить, они получают субсидию на эти цели. Мера помогла людям с пониженной социальной ответственностью, у которых по пять квартир, считает она. Глава политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что продление моратория логично, а коммунальщикам, которые в этой ситуации недополучают средства, придется потерпеть. По его словам, пандемия продолжается, нельзя исключать, что будет третья волна, поэтому меры по поддержке населения вполне оправданны.