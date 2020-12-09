В Госдуме предложили создать единую информационную систему для оптимизации выдачи страховых полисов, пишут «Известия» . Согласно пояснительной записке, главная цель законопроекта — повысить конкуренцию на страховом рынке. Одним из ее условий является информационная прозрачность и обеспечение ценовой доступности страхования. Так, страхователям должно быть абсолютно понятно, почему одним приходится платить одну сумму за определенную услугу, например полис ОСАГО, а у других водителей она может отличаться в ту или другую сторону.

Требованиями к созданию базы данных в сфере страхования являются полнота и достоверность собираемой информации по всем видам страхования, говорится в пояснительной записке. Присутствие на страховом рынке нескольких систем не отвечает указанным целям, а также связано с дополнительными издержками страховых организаций, которые несут страхователи, отмечается там. Авторы идеи считают, что такая система с прямым участием ЦБ будет более эффективна, а качество информации в ней будет выше за счет доступа к государственным информационным системам, включая системы Банка России. Законопроект предполагает, что после прекращения действия договора страхования информация будет храниться в системе еще 10 лет.

Один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предложил создать комитет пользователей, состоящий из представителей страхового сообщества. По его словам, в настоящее время общество ожидает создания единой экосистемы, фактически полноценного Бюро страховых историй. ЦБ предлагает рассмотреть возможность передачи функций операционной поддержки процессов заключения договоров ОСАГО и предоставления сервисов Бюро страховых историй специальному юрлицу. Предложение может быть реализовано в рамках создания дочернего юридического лица со стопроцентным участием ЦБ в уставном капитале, пояснил Аксаков.

Он рассказал, что автоматизированная информационная система страхования поспособствует снижению стоимости страховых продуктов, в том числе полисов ОСАГО. Будет создан отдельный портал под патронажем ЦБ, на котором сосредоточат информацию о страховых продуктах всех российских страховых компаний, и эти продукты тут же можно приобрести. В итоге внедрение системы позволит минимизировать издержки как потребителей, так и страховщиков, заявил Аксаков.

​ВСС поддерживает создание гарантийного фонда по страхованию жизни Размер фонда должен составлять не менее 60 млрд рублей и формироваться постепенно.

Директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил о готовности развивать в первую очередь уже существующую систему АИС ОСАГО. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что новыми предложениями государство прорабатывает варианты повышения доверия к действующей системе страхования. Чтобы заставить страховые компании все-таки продавать полисы даже тем, кому они не хотят, и тем самым исполнять свои обязательства по обеспечению страховых продуктов, ЦБ и хочет создать такую систему, пояснил эксперт. По его оценке, появление такой системы не гарантирует серьезной экономии в продвижении своих продуктов для страховых компаний.